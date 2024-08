Emoção à Vista: O Fã Mirim do Raça Negra que Conquistou Silvio Santos Luis Sales guardará para sempre na memória um momento inesquecível ao lado de Silvio Santos, ocorrido nos anos 2000. Na época, com... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/08/2024 - 12h47 (Atualizado em 19/08/2024 - 12h47 ) ‌



(Foto Reprodução SBT)

Luis Sales guardará para sempre na memória um momento inesquecível ao lado de Silvio Santos, ocorrido nos anos 2000. Na época, com apenas 4 anos de idade, ele foi recebido pelo apresentador no SBT e ficou conhecido como o “fã mirim do grupo Raça Negra”.

