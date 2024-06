Emocionante: Ex-mulher de Nahim se despede do cantor em lágrimas A empresária Andreia de Andrade, ex-mulher do cantor Nahim, foi flagrada em momento frágil pelo programa Primeiro Impacto, do SBT...

Vídeo: Ex-mulher de Nahim vai às lágrimas na entrada da casa do cantor

A empresária Andreia de Andrade, ex-mulher do cantor Nahim, foi flagrada em momento frágil pelo programa Primeiro Impacto, do SBT. O momento registrou o grande sofrimento após a notícia da morte do artista. As imagens, divulgadas na manhã desta quinta-feira, 13 de junho de 2024, mostram Andreia aos prantos ao entrar na casa onde o corpo de Nahim foi encontrado.

