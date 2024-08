Emocionante Homenagem: Patrícia Abravanel Clama a Deus pelo Legado de Silvio Santos Quatro dias antes de seu falecimento, Silvio Santos, fundador e figura central do SBT, gravou um programa especial em homenagem aos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 26/08/2024 - 09h42 (Atualizado em 26/08/2024 - 09h42 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

images (8)

Quatro dias antes de seu falecimento, Silvio Santos, fundador e figura central do SBT, gravou um programa especial em homenagem aos 43 anos da emissora. A apresentação foi marcada por um discurso emocionado de sua filha, Patrícia Abravanel, que pediu a Deus que ela e suas irmãs sejam capacitadas para continuar o legado do pai à frente do canal.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Patrícia Abravanel faz pedido a Deus em programa especial

• Vanessa Lopes impressiona ao expor estado da pele após reação alérgica: ‘Afeta minha autoestima’

• Saiba motivo pelo qual Anitta desistiu de empresariar Melody