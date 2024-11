Empresa abre 200 vagas para trabalho remoto e salário pode chegar a R$ 22 mil Empresa abre 200 vagas para trabalho remoto e salário pode chegar a R$ 22 mil Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 25/10/2024 - 19h29 (Atualizado em 25/10/2024 - 19h29 ) twitter

O QuintoAndar, maior proptech da América Latina, procura talentos do segmento de tecnologia engajados no propósito de continuar transformando a jornada de moradia no Brasil. As vagas vão de nível júnior a lideranças sênior, nas áreas de produto e tecnologia, como desenvolvimento de software, ciência de dados, inteligência artificial, cibersegurança, entre outras. O trabalho será à distância e, de acordo com Glassdoor, em cargo sênior o salário pode chegar a 22 mil reais. Clique no link para ver as vagas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Arquivo De Sustentabilidade E ESG e fique por dentro de todas as oportunidades!