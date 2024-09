Encontro especial: Preta Gil e Caio Blat relembram momentos juntos Preta Gil recebe visita de Caio Blat e DJ Zé Pedro; ator, que já foi seu affair, massageia e beija os pés da cantora O conteúdo Preta... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/09/2024 - 07h21 (Atualizado em 02/09/2024 - 07h21 ) ‌



Preta Gil e Caio Blat (Foto: Instagram)

No último domingo (1), Preta recebeu a visita de Caio Blat, e do DJ Zé Pedro, em sua casa e foi devidamente “mimada”. Blat, que teve um breve relacionamento com Preta em 2000, fez questão de demonstrar carinho, massageando os pés da cantora durante o encontro. “O melhor massagista que tem”, elogiou Preta, ao que Blat respondeu com um beijo em seu pé.

‌



