Esposa de Thiago Silva, Belle rebate comentários de que tem 'cara de pobre' Influenciadora ironiza críticas e defende sua espontaneidade em vídeo nas redes sociais

Thiago Silva e Belle Silva (Foto: Instagram)

Belle Silva, de 35 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (17) para rebater comentários maldosos que recebeu em seu perfil. Em um vídeo publicado no Instagram, a influenciadora respondeu com bom humor às críticas sobre sua aparência e estilo de vida, inclusive a quem afirmou que ela tem “cara de pobre” e dá prejuízo ao marido, o jogador Thiago Silva, atualmente no Fluminense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra mais sobre a resposta de Belle!

