Estilistas recriam uniformes do Brasil nas Olimpíadas e web esculacha: ‘Piorou’ - Veja a polêmica imagem dos novos looks A Cerimonia de Abertura das Olímpiadas acontecerá nesta terça-feira (26/7), em Paris, um grande polo da moda, onde acontecerão os... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/07/2024 - 11h15 (Atualizado em 24/07/2024 - 11h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uniforme do Brasil é criticado e estilistas recriam looks (Foto: Reprodução/Internet)

A Cerimonia de Abertura das Olímpiadas acontecerá nesta terça-feira (26/7), em Paris, um grande polo da moda, onde acontecerão os jogos olímpicos deste ano. O Brasil, por sua vez, vem chamando atenção com os looks que não agradaram em nada o público, sendo classificados por muitos internautas como 'os mais feios', em comparação com outras delegações.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Estilistas recriam uniformes do Brasil nas Olimpíadas e web esculacha: ‘Piorou’

• Carlinhos Maia projeta futuro de Lucas Guimarães na TV: ‘Pessoa do povo’

• Anitta critica uniforme do Brasil nas Olímpiadas 2024: ‘Desvalorizado’