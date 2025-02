Estudante brasileira desaparece em Portugal; família enfrenta dificuldades para obter informações Thayla Hendyo Pereira de Motta, de 26 anos, desapareceu em dezembro durante intercâmbio em Aveiro; familiares buscam respostas e assistência... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/01/2025 - 14h47 (Atualizado em 21/01/2025 - 14h47 ) twitter

Thayla Hendyo Pereira de Motta (Foto Reprodução Redes Sociais)

A estudante brasileira Thayla Hendyo Pereira de Motta, de 26 anos, está desaparecida desde o dia 15 de dezembro de 2024, em Portugal, onde realizava um intercâmbio com uma bolsa de estudos na Universidade de Aveiro. Thayla estava no país europeu desde outubro do ano passado e, segundo relatos, enfrentava dificuldades financeiras durante sua estadia.

Para saber mais sobre essa situação angustiante e as dificuldades enfrentadas pela família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

