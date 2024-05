Evento de premiação espiritual reúne celebridades em São Paulo

Alto contraste

Helen Ganzarolli e Thiago Rocha apresentam o International Spiritual Awards em São Paulo

A atriz e apresentadora Helen Ganzarolli e o jornalista Thiago Rocha serão os anfitriões do primeiro International Spiritual Awards no Brasil, que acontecerá no dia 21 de maio em São Paulo. O evento, idealizado pela taróloga Maria do Sole, tem como objetivo promover a tolerância religiosa e celebrar a diversidade de crenças.

