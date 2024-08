Evento Inédito para Jovens em Carapicuíba com Comandante Hamilton O jornalista e piloto Comandante Hamilton promoverá um evento social gratuito para jovens em Carapicuíba no dia 31 de agosto, das...

O jornalista e piloto Comandante Hamilton promoverá um evento social gratuito para jovens em Carapicuíba no dia 31 de agosto, das 8h às 12h, no Helipark. Destinado a jovens de 15 a 22 anos, o evento será uma oportunidade única para o aprendizado e o entretenimento, com foco na importância de usar a tecnologia e a internet para o bem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.