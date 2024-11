Ex de Fernando Zor, Maiara afirma que é possível ser amigo de ex Ex de Fernando Zor, Maiara afirma que é possível ser amigo de ex Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/10/2024 - 16h10 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h10 ) twitter

Maiara

Durante uma live no Instagram, Maiara, da famosa dupla com Maraisa, foi questionada por uma fã sobre o ex-noivo e falou abertamente sobre a possibilidade de amizade com ex-companheiros. A cantora respondeu com uma postura madura, pedindo respeito aos novos caminhos e deixando claro o desejo de que seu ex seja feliz com a nova namorada.

