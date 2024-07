Ex-esposa de Nahim busca vaga em 'A Fazenda' após morte do cantor O cantor Nahim faleceu no último dia 13 de junho, aos 71 anos de idade, após um acidente doméstico em sua casa. Na ocasião, sua ex...

Alto contraste

A+

A-

Nahim e Andreia Andrade (Foto Reprodução Record TV)

O cantor Nahim faleceu no último dia 13 de junho, aos 71 anos de idade, após um acidente doméstico em sua casa. Na ocasião, sua ex-esposa, se mostrou bastante abalada, e ainda afirmou que eles estavam ensaiando uma volta. Contudo, agora, o colunista Thiago Sodré, do Correio Braziliense, afirmou que Andréia Andrade está buscando uma oportunidade de entrar em 'A Fazenda', e já entrou em contato com a produção do reality rural.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Ex-esposa de Nahim estaria atrás de vaga em ‘A Fazenda’ após morte do cantor

• Deolane perde a paciência e manda recado para Fiuk: ‘Para de ser vítima’

• Zeca Pagodinho revela valor da aposentadoria e impressiona: ‘Dinheirão’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.