Ex-galã de Malhação vira empresário após trabalhar na rua Ex-galã de Malhação vira empresário após trabalhar na rua Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/11/2024 - 08h28 (Atualizado em 03/11/2024 - 08h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Daniel Erthal

Daniel Erthal, ex-galã de ‘Malhação’, voltou a chamar atenção no Brasil ao ser visto nas ruas do Rio de Janeiro carregando pesados sacos de gelo, caixas de cerveja e demais itens para vender bebidas. A cena viralizou, gerando carinho de amigos famosos e do público online. Agora, Erthal aparece novamente nas redes sociais, mas com uma nova fase: ele decidiu deixar a venda informal para se lançar como empresário, com planos de abrir até o fim de novembro seu primeiro bar em Botafogo, na Zona Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa nova fase de Daniel Erthal!

Leia Mais em Feed TV:

Poliana Rocha teve namorado durante separação de Leonardo?

Como Shakira se curou após se separar de Gerard Piqué

Além de Gisele Bündchen, outras famosas que engravidaram depois dos 40