Ex-namorada de Gugu relembra namoro na adolescência: ‘Um pouco turbulento’ Ex-namorada de Gugu relembra namoro na adolescência: ‘Um pouco turbulento’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 04/11/2024 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-namorada de Gugu relembra namoro na adolescência

Alessandra Scatena, que se destacou como uma das musas da TV nos anos 1990, relembrou em uma entrevista no Splash Encontra um episódio de sua vida pessoal. Na época, aos 15 anos, ela teve um breve relacionamento com o apresentador Gugu Liberato (1959-2019), período em que trabalhava no SBT e ambos se aproximaram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV!

Leia Mais em Feed TV:

Viih Tube brinca com ‘técnica para induzir o parto’ em vídeo: ’24 horas tentando’

Dona Ruth relata perguntas do neto sobre Marília Mendonça

Virginia se surpreende com ‘coragem’ de Maria Alice durante passeio: ‘Perigoso’