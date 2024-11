Ex-namorado de Virginia Fonseca desmente rumores de que a processou Ex-namorado de Virginia Fonseca desmente rumores de que a processou Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 07/11/2024 - 11h31 (Atualizado em 07/11/2024 - 11h31 ) twitter

Ex-namorado de Virginia Fonseca desmente rumores de que a processou

Recentemente, durante o programa ‘De Frente com Blogueirinha’, o influenciador Felca comentou sobre a antiga relação de Virgínia Fonseca e do Youtuber Rezende. Em sua participação, o jovem chegou a dizer que o ex de Virgínia teria a ‘processado em milhões’.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV para mais detalhes sobre essa polêmica!

