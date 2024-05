EXCLUSIVO: Alex Gallete abre o jogo sobre ser comparado com mulher: ‘Não gosto, corto, sou grosso mesmo’ O ex-Fazenda Alex Gallete sempre foi muito comparado com Maya Massafera pelas semelhanças físicas antes de sua transição. No entanto...

Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/05/2024 - 12h45 (Atualizado em 21/05/2024 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share