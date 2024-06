Fabiana Justus expõe expectativas para crescimento de cabelo após leucemia: ‘Curiosa’ Diagnosticada desde janeiro com leucemia mielóide, influenciadora usa as redes sociais para compartilhar sua jornada de superação

Fabi Justus disse estar curiosa para crescimento de cabelo após leucemia

Fabiana Justus, filha dos empresários Roberto Justus e Sacha Chryzman, revelou aos seguidores como se sente sobre o crescimento do seu cabelo após o tratamento contra um câncer.

Diagnosticada desde janeiro com leucemia mielóide, Fabiana utiliza as redes sociais para compartilhar momentos de sua luta diária ao enfrentar a doença, como as sessões de quimioterapia e transplante.

