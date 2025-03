Fabiana Justus lembra transplante após rotina de treino: ‘Medula de esportista’ Fabiana Justus celebra a recuperação e compartilha momentos de treino com os seguidores. O conteúdo Fabiana Justus lembra transplante... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 10/03/2025 - 11h46 ) twitter

Fabiana Justus (Foto: Instagram)

Fabiana Justus, influenciadora digital e filha do empresário Roberto Justus, usou os stories do Instagram neste domingo (9/3) para compartilhar com seus seguidores um momento especial de seu dia. A influenciadora, que completou quase um ano após seu transplante de medula óssea, realizado após o diagnóstico de leucemia, está retomando suas atividades físicas e comemorando seu progresso.

