Falece James Darren, ícone de Star Trek, aos 88 anos Ele estava internado em um hospital para substituição de uma válvula aórtica O conteúdo Morre James Darren, ator de ‘Star Trek’, aos... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 03/09/2024 - 10h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 10h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

(Foto Reprodução Redes Sociais)

James Darren, nome artístico do ator James William Ercolani, morreu aos 88 anos na segunda-feira, 22, enquanto dormia, em Los Angeles, Estados Unidos. Segundo informações do ‘TMZ’, o ator estava internado no Cedars-Sinai Medical Center, onde passaria por uma cirurgia de substituição de válvula aórtica.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

‌



Leia mais em Famosos - Feed TV



• Morre James Darren, ator de ‘Star Trek’, aos 88 anos

• MC Binn recorda o passado e revela ter passado fome: ‘Muita dificuldade’

• Jojo Todynho perde a paciência e faz desabafo: ‘Não to aguentando’