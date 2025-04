Famosa apresentadora é diagnosticada com esclerose; saiba quem Modelo e apresentadora revela luta contra a esclerose múltipla O conteúdo Famosa apresentadora é diagnosticada com esclerose; saiba... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 02/04/2025 - 12h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apresentadora (Foto: Instagram)

Uma modelo e apresentadora conhecida por sua trajetória na MTV e no mundo da moda, revelou recentemente, aos 45 anos, ter sido diagnosticada com esclerose múltipla. A notícia foi compartilhada em um evento, onde ela descreveu os sintomas iniciais da doença, que foram confundidos com os da menopausa.

Consulte no nosso parceiro Feed TV para saber mais sobre a história de superação dessa famosa apresentadora.

Leia Mais em Feed TV:

Vizinha de Jojo Todynho critica cantora e motivo surpreende: ‘Pisoteou’

Eliane Giardini pode perder mansão milionária por problemas financeiros

Influencer compara Jojo Todynho com Suzane Von Richthofen após anúncio de curso: ‘Inacreditável’