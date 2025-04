Fenômeno do forró, Luan Estilizado celebra nascimento do segundo filho Cantor e sua esposa Teresa Lumena dão boas-vindas ao novo integrante da família, Theo: 'Dia de imensa gratidão e felicidade' O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 10/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 20h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luan Estilizado esposa e filhos (Foto: Instagram)

Família crescendo! Luan Estilizado e sua esposa, Teresa Lumena, comemoraram a chegada de seu segundo filho, Theo, que nasceu na madrugada desta quarta-feira (9), às 2h27 da manhã. O casal já é pai do pequeno Davi, de 7 anos, e agora celebram com alegria a nova chegada na família. Nas redes sociais, Luan também compartilhou a emoção do momento com seus fãs.

Para mais detalhes sobre essa emocionante notícia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Apresentadora Vivi Alves retorna de turnê pela Europa com novos projetos

Miguel Falabella esculacha Maitê Proença após atriz chamá-lo de fura olho; entenda

Viih Tube e Eliezer expõem detalhe de bastidores da festa da filha: ‘Não gosto de fazer’