Filha de Maurício Mattar nega uso de inteligência artificial em antes e depois drástico: ‘Leva tempo’ Influenciadora compartilha evolução após reeducação alimentar e reforça que mudanças exigem tempo, dedicação e autenticidade O conteúdo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/04/2025 - 15h06 (Atualizado em 16/04/2025 - 15h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha de Maurício Mattar (Foto Reprodução Redes Sociais)

A influenciadora Petra Mattar, de 30 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta terça-feira (15) ao publicar o resultado de sua jornada de reeducação alimentar. A filha do cantor e ator Maurício Mattar, fruto do relacionamento com Fabiana Sá, usou sua plataforma para mostrar o impacto positivo das mudanças em seus hábitos desde o nascimento do primeiro filho, Makai, em abril de 2023.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e descubra todos os detalhes dessa transformação!

Leia Mais em Feed TV:

Os detalhes do estado de saúde de Netinho após nova fase do tratamento

Lutando contra o câncer, Tony Bellotto recebe alta da UTI: ‘Recuperação’

Nome do primeiro filho de Yudi Tamashiro causa fervor: ‘AAAA!’