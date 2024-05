Filha de Tom Cruise adota novo nome artístico Suri Cruise, filha dos atores Tom Cruise e Katie Holmes, decidiu cortar laços com o passado ao adotar um novo nome artístico. Aos...

Alto contraste

A+

A-

Filha de Tom Cruise muda de nome após mais de uma década sem contato com ator; entenda

Suri Cruise, filha dos atores Tom Cruise e Katie Holmes, decidiu cortar laços com o passado ao adotar um novo nome artístico. Aos 18 anos, Suri agora é conhecida como Suri Noelle, eliminando assim o famoso sobrenome do pai, com quem não mantém contato há mais de uma década.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Morta e substituída! Saiba o que Avril Lavigne acha sobre a famosa teoria

• Areia do show de Madonna é vendido como item de colecionador; saiba preço

• Filha de Tom Cruise muda de nome após mais de uma década sem contato com ator; entenda



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.