Filho de Viih Tube e Eliezer segue internado com condição rara
Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7
02/12/2024 - 13h49 (Atualizado em 02/12/2024 - 13h49 )

Filho de Viih Tube e Eliezer

Ravi, filho recém-nascido de Viih Tube e Eliezer, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A internação, iniciada no dia 24 de novembro, ocorre devido a uma condição de saúde rara que ainda está sob investigação médica. A assessoria do casal informou que os exames já descartaram problemas relacionados ao coração, mas o diagnóstico definitivo ainda não foi concluído. “Não se trata de coração e ainda estão investigando a doença, mas é algo raro”, afirmou o comunicado.

