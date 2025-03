Filho de Virginia e Zé Felipe recebe alta após internação por bronquiolite José Leonardo, de quase seis meses, passou vários dias no hospital para tratar a infecção respiratória O conteúdo Filho de Virginia... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 05/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 05/03/2025 - 11h46 ) twitter

Virginia e José Leonardo (Foto: Instagram)

José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe, teve alta nesta quarta-feira (5) após ser internado para tratar uma bronquiolite. O bebê, que completará seis meses em breve, estava no Hospital Jutta Pediátrico, em Botafogo, no Rio de Janeiro, desde o sábado de Carnaval (1). A influenciadora compartilhou a notícia em suas redes sociais, publicando registros do pequeno já sem os aparelhos respiratórios.

Para mais detalhes sobre essa emocionante história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

