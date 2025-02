‘Flagrada’ com Dado, Renata Brás esculacha Fofocalizando e Cariúcha: ‘Toma cuidado!’ Atriz responde críticas após vídeo com Dado Dolabella na piscina e pede respeito por sua história de carreira O conteúdo ‘Flagrada’... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 14/02/2025 - 14h07 (Atualizado em 14/02/2025 - 14h07 ) twitter

photo-output

Renata Brás, que foi flagrada ao lado de Dado Dolabella em uma piscina de hotel, usou suas redes sociais para esclarecer a situação. Ela explicou que estava acompanhada do amigo Dado, que terminou recentemente seu relacionamento com Wanessa Camargo, e do Fabrício, seu namorado. Ainda na declaração, a atriz alfinetou Cariúcha e o programa Fofocalizando pela forma que a situação foi noticiada.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e as declarações de Renata, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

