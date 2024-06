Flávia Pavanelli surpreende ao mostrar rosto sem maquiagem A influenciadora digital e atriz, Flavia Pavanelli, geralmente aparece impecável, com looks e uma pele incrível. No entanto, em um...

Alto contraste

A+

A-

Flavia Pavanelli (Foto Reprodução Instagram)

A influenciadora digital e atriz, Flavia Pavanelli, geralmente aparece impecável, com looks e uma pele incrível. No entanto, em um vídeo publicado no TikTok nesta quinta-feira (27), ela decidiu mostrar como está seu rosto sem nada, e aproveitou para mandar um recado aos seguidores.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Treta? Eliana pode ter deixado SBT por conta de Virgínia Fonseca

• Flávia Pavanelli exibe rosto sem maquiagem e choca: ‘Não se comparem’

• Jade Picon expõe hábito de infância e explica: ‘Faço isso até hoje’



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.