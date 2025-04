Foto ‘inocente’ da Páscoa de John Travolta deixa fãs preocupados; saiba motivo Ator compartilhou clique fofo com o cachorro mas carinho da postagem foi ofuscado pelas dezenas de comentários de internautas alertando... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 22/04/2025 - 20h46 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Família do John Travolta (Foto: Instagram)

John Travolta causou alvoroço nas redes sociais ao publicar uma imagem aparentemente inofensiva durante a Páscoa. Na foto, compartilhada no Instagram, a cadelinha de estimação do ator, chamada Peanut, aparece curiosa, cheirando um coelhinho de chocolate que estava em cima da cama. Apesar do tom leve da publicação, muitos seguidores ficaram alarmados com a presença do doce tão perto do animal.

Para saber mais sobre a reação dos fãs e a resposta de Travolta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Influencer de 28 anos morre após passar mal em festa e não alcançar meta de vaquinha para deslocamento

Detalhes da cerimônia de casamento de R$ 3,4 bilhões entre Jeff Bezos e apresentadora de TV

Vizinhos expõem segredos da vida discreta de Gisele Bündchen após o parto