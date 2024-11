Gil do Vigor é barrado pela imigração a caminho de Chicago: ‘Uma humilhação’ Gil do Vigor é barrado pela imigração a caminho de Chicago: ‘Uma humilhação’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/11/2024 - 13h11 (Atualizado em 04/11/2024 - 13h11 ) twitter

Gil do Vigor

Gil do Vigor, foi impedido de passar pela imigração ao tentar embarcar para Chicago, nos Estados Unidos, onde cursa seu PhD. O ex-BBB compartilhou a experiência nas redes sociais, descrevendo a “humilhação” pela qual passou e ressaltando que não é a primeira vez que enfrenta essa situação. No início do ano, ele já havia falado sobre dificuldades semelhantes ao retornar para o país onde estuda.

