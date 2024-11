Gisele Bündchen e Joaquim Valente podem se casar, segundo fonte Gisele Bündchen e Joaquim Valente podem se casar, segundo fonte Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/11/2024 - 09h09 (Atualizado em 19/11/2024 - 09h09 ) twitter

Gisele Bündchen e Joaquim Valente

O romance entre Joaquim Valente e Gisele Bündchen parece estar mais sólido do que nunca. A modelo recentemente confirmou que está grávida do instrutor de jiu-jitsu, com quem mantém um relacionamento discreto. Gisele já é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 11, de seu casamento anterior com Tom Brady.

