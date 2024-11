Giselle Prattes fala sobre a chegada de um neto O casal está noivo e a espera do primeiro filho. O conteúdo Mãe de Nicolas Prattes já havia dado opinião sobre ideia de ser avó: ‘Tudo... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 16/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 16/10/2024 - 12h10 ) twitter

Nicolas e Sabrina Sato (Foto Reprodução Redes Sociais)

Sabrina Sato confirmou na manhã desta quarta-feira, 16, que está grávida de seu primeiro filho com Nicolas Prattes. Antes mesmo do anúncio da gravidez, Giselle Prattes, mãe do ator, já havia expressado sua aprovação em relação ao relacionamento dele com a apresentadora e chegou a refletir sobre a possibilidade de se tornar avó. Embora tenha mencionado que ‘tudo tem seu tempo’, ela afirmou estar pronta para receber um netinho de braços abertos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.