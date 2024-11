Gkay reflete sobre o exagero nos procedimentos estéticos: ‘Nem me reconhecia’ Gkay reflete sobre o exagero nos procedimentos estéticos: ‘Nem me reconhecia’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 11/11/2024 - 09h49 (Atualizado em 11/11/2024 - 09h49 ) twitter

Gkay

A influenciadora Gkay tem intensificado sua presença no universo da moda, marcando presença em desfiles nas principais Semanas de Moda em São Paulo, Nova York e Milão. Reconhecida anteriormente por um estilo mais irreverente e sua proximidade com os seguidores, ela agora adota uma abordagem mais focada e reservada, limitando as exposições da vida pessoal e refinando seu conteúdo. Essa transição, que mantém o humor característico, reflete também em sua aparência, após a remoção de alguns procedimentos estéticos.

