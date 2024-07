Graciele Lacerda compartilha emoções sobre a chegada do filho Graciele Lacerda, que finalmente conquistou o seu grande sonho de engravidar, está se preparando para o chá revelação do futuro herdeiro... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 23/07/2024 - 10h33 (Atualizado em 23/07/2024 - 10h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Graciele Lacerda (Foto: Youtube)

Graciele Lacerda, que finalmente conquistou o seu grande sonho de engravidar, está se preparando para o chá revelação do futuro herdeiro com Zezé Di Camargo. Durante uma entrevista à revista Quem, a famosa comentou sobre as expectativas para a chegada do pequeno ou pequena, e também falou sobre o parto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Graciele Lacerda abre o jogo sobre expectativas para chegada do filho: ‘Não caiu a ficha’

• Carlinhos Maia revela método pelo qual pretende ‘conceber’ filho

• Melody atualiza estado de saúde após acidente de carro: ‘Algumas dores’