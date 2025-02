Graciele Lacerda relembra jornada de cinco anos para engravidar Esposa de Zezé Di Camargo compartilha relato inspirador sobre fertilização in vitro e desafios da maternidade. O conteúdo Graciele... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 13h46 ) twitter

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda (Foto Reprodução Instagram)

A influenciadora Graciele Lacerda, de 44 anos, abriu o coração ao relembrar sua longa trajetória para realizar o sonho da maternidade. Em um vídeo publicado na noite desta quinta-feira (27) em seu perfil no Instagram, ela detalhou os cinco anos de tentativas ao lado do marido, o cantor Zezé Di Camargo, até o nascimento da filha Clara, no último Natal.

Consulte no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a emocionante história de Graciele!

