Graciele Lacerda Revela Segredos do Chá Revelação do Bebê com Zezé Di Camargo A influenciadora digital Graciele Lacerda está transbordando de felicidade após descobrir que está grávida! À espera do primeiro... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 13/08/2024 - 13h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 13h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda (Foto Reprodução Instagram)

A influenciadora digital Graciele Lacerda está transbordando de felicidade após descobrir que está grávida! À espera do primeiro filho com o cantor Zezé Di Camargo, ela tem planejado cada detalhe para a chegada do tão aguardado bebê na família.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Graciele Lacerda expõe detalhes do chá revelação de filho com Zezé Di Camargo

• Saiba qual a lista de desejos de Isabel Veloso além da gravidez

• Andressa Suita ignora choro do filho e justifica: ‘Criando para serem fortes’