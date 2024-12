Graciele Lacerda se emociona ao relembrar tentativas frustradas de engravidar com Zezé Di Camargo: ‘Uma luta’ Graciele Lacerda se emociona ao relembrar tentativas frustradas de engravidar com Zezé Di Camargo: ‘Uma luta’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/12/2024 - 09h09 (Atualizado em 04/12/2024 - 09h09 ) twitter

Graciele Lacerda, esposa de Zezé Di Camargo, está radiante com os preparativos para a chegada de Clara, sua primeira filha, fruto de um relacionamento marcado pela perseverança. Grávida de sete meses, a influenciadora frequentemente divide com seus seguidores os detalhes do quartinho da bebê, que está quase pronto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e saiba mais sobre a emocionante jornada de Graciele!

