Gracyanne Barbosa e Belo: Será que estão voltando? Confira!

Alto contraste

A+

A-

Reconciliação? Gracyanne dá indícios de volta com Belo e anima público

A modelo Gracyanne Barbosa, de 40 anos, provocou animo entre seus seguidores ao criar um meme insinuando uma possível reconciliação com o cantor Belo, de 50 anos. A musa fitness publicou um vídeo colaborativo com o humorista Tirullipa no Instagram na segunda-feira, 20, acompanhado de uma legenda sugestiva.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Belo faz revelação sobre assassinato de integrante do Soweto: ‘Reconheci o corpo’

• Reconciliação? Gracyanne dá indícios de volta com Belo e anima público

• Rapper de 17 anos atira na própria cabeça e grava tudo nas redes sociais



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.