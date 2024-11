Gracyanne Barbosa expõe problemas do relacionamento com Belo: ‘Mentiu pra mim a vida inteira’ Gracyanne Barbosa expõe problemas do relacionamento com Belo: ‘Mentiu pra mim a vida inteira’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 28/11/2024 - 15h50 ) twitter

Gracyanne Barbosa e Belo

No documentário Perto Demais da Luz, que estreou nesta quinta-feira (26) no Globoplay, Gracyanne Barbosa abriu o coração sobre os 16 anos de casamento com o cantor Belo, marcados por carinho, mas também por crises que culminaram no fim da relação. A musa fitness revelou que o desgaste foi gradual e que as mentiras constantes de Belo tiveram um papel decisivo no afastamento do casal.

