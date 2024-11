Gracyanne Barbosa fala sobre solidão e liberdade em reflexão poderosa Gracyanne Barbosa reflete sobre solidão após término com Belo O conteúdo Gracyanne Barbosa reflete sobre liberdade e solidão: ‘Quem... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 21/10/2024 - 09h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 09h09 ) twitter

Gracyanne Barbosa e Belo (Foto: Instagram)

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, compartilhou uma reflexão em suas redes sociais, no último domingo (20), destacando a relação entre solidão e liberdade. A musa fitness postou um vídeo em seu Instagram com a legenda: “Quem não ama a solidão, também não ama a liberdade. Apenas quando se está só é que se está livre.” A declaração vem meses após o anúncio do fim de seu casamento com o cantor Belo, com quem esteve casada por 16 anos.

‌



