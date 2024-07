Gracyanne Barbosa: os segredos por trás da dieta da musa fitness Na segunda-feira (9), Gracyanne Barbosa, de 40 anos, conversou com seus fãs pelo Instagram sobre sua alimentação. A musa fitness...

‌



A+

A-

Gracyanne Barbosa (Foto: Instagram)

Na segunda-feira (9), Gracyanne Barbosa, de 40 anos, conversou com seus fãs pelo Instagram sobre sua alimentação. A musa fitness revelou que raramente foge da dieta comendo alimentos não saudáveis. No entanto, ela admitiu que, mesmo em dias de refeição livre, acaba comendo mais marmitas do que o planejado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Gracyanne Barbosa revela como burla a dieta e impressiona internautas

• Saiba por que Fabiana Justus não pode tomar sol durante tratamento para leucemia

• Filho de Zé Vaqueiro e Ingra Soares morre aos 11 meses