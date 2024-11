Gracyanne faz reflexão sobre separação de Belo: ‘O melhor está por vir’ Gracyanne faz reflexão sobre separação de Belo: ‘O melhor está por vir’ Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/11/2024 - 09h29 (Atualizado em 04/11/2024 - 09h29 ) twitter

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, falou publicamente sobre o fim de seu casamento de 16 anos. O casamento com o cantor Belo, de 50, acabou no início deste ano, e Gracyanne quis comentar em uma recente interação nas redes sociais. Respondendo a um seguidor que perguntou sobre a superação do “turbilhão” vivido, a musa fitness enfatizou a importância do autoconhecimento e destacou a necessidade de priorizar-se em momentos de transformação pessoal.

