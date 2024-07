Gretchen e IZA: uma conexão de força e superação Gretchen foi mais uma das famosas que utilizou as redes sociais para mandar forças para IZA após a traição do jogador Yuri Lima....

‌



A+

A-

Gretchen e IZA (Foto: Reprodução/Instagram)

Gretchen foi mais uma das famosas que utilizou as redes sociais para mandar forças para IZA após a traição do jogador Yuri Lima. A Rainha do Rebolado se identificou com a situação, ao relembrar que também foi traída pelo pai de Thammy, enquanto vivia o início da maternidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Famosos - Feed TV

Publicidade

Leia mais em Famosos - Feed TV



• Gretchen envia forças para IZA e relembra traição durante maternidade

• Preta Gil manda recado emocionante para IZA: ‘Vítimas de homens sem escrúpulos’

• Luana Piovani presta apoio a IZA e faz desabafo: ‘Gatilho’