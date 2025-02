Gretchen surpreende ao exibir fios mais fortes após tratamento de alopecia; veja foto! Cantora compartilha antes e depois do tratamento e incentiva seguidores a enfrentarem a alopecia. O conteúdo Gretchen surpreende ao... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 17/02/2025 - 13h46 (Atualizado em 17/02/2025 - 13h46 ) twitter

Gretchen (Foto Reprodução Redes Sociais)

Gretchen, de 65 anos, usou as redes sociais para mostrar os avanços no tratamento contra a alopecia. A cantora exibiu imagens do antes e depois, destacando o crescimento dos fios e a diminuição das falhas no couro cabeludo. Conhecida por utilizar mega hair, ela decidiu aparecer com os cabelos naturais para conscientizar sobre a condição.

Saiba mais sobre a transformação de Gretchen e seu tratamento acessando a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

