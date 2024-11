Guardiola comenta derrota de Vini Jr na Bola de Ouro Guardiola comenta derrota de Vini Jr na Bola de Ouro Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 29/10/2024 - 16h10 (Atualizado em 29/10/2024 - 16h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Guardiola comenta derrota de Vini Jr na Bola de Ouro

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, falou nesta terça-feira, dia 29, em entrevista coletiva antes do confronto contra o Tottenham pela Copa da Liga Inglesa, abordando pela primeira vez a conquista de Rodri na Bola de Ouro. A premiação foi um dos temas centrais, e Guardiola se mostrou tranquilo ao comentar sobre a votação e a ausência do Real Madrid no evento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV - Esportes!

Leia Mais em Feed TV - Esportes:

Cristiano Ronaldo criticou ‘Bola de Ouro’ em vídeo antigo: ‘Perderam credibilidade’

Lewis Hamilton abre o coração e expõe paixão pelo Brasil: ‘Voltando para casa’

Lucas Tylty leva novidade para Arábia Saudita com conteúdo exclusivo no campeonato árabe