Gusttavo Lima desiste de se candidatar a presidente do Brasil em 2026 Cantor sertanejo confirma que não disputará as eleições de 2026 e deixa a política de lado. Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 19/03/2025 - 14h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 14h26 )

Gusttavo Lima (Foto: Instagram)

O cantor Gusttavo Lima surpreendeu ao anunciar, nesta quarta-feira (19), que desistiu oficialmente de qualquer pretensão política para as eleições de 2026. Depois de ter seu nome ventilado como pré-candidato à Presidência da República no começo do ano, o sertanejo deixou claro que, no momento, seu foco será 100% na carreira internacional.

