Gwyneth Paltrow fala sobre maternidade e reforça apoio incondicional aos filhos Atriz reflete sobre criação de Apple e Moses e a importância de respeitar a individualidade dos jovens

Gwyneth Paltrow e filhos (Foto: Instagram) Feed TV

Gwyneth Paltrow, de 52 anos, abriu o coração sobre a maternidade em uma entrevista à revista People, publicada nesta sexta-feira (9). Mãe de Apple, de 20 anos, e Moses, de 19 — ambos frutos do antigo casamento com o vocalista do Coldplay, Chris Martin —, a atriz e empresária refletiu sobre como encontrou sua própria maneira de educar os filhos, priorizando a autonomia e o autoconhecimento.

Para saber mais sobre as reflexões de Gwyneth Paltrow sobre maternidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

