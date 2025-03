Hailey Bieber segue ex-namorados mesmo com crise e unfollow em Justin Bieber Mesmo após deixar de seguir o marido, a famosa ainda mantém contato virtual com antigos affair O conteúdo Hailey Bieber segue ex-namorados... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 31/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 31/03/2025 - 16h27 ) twitter

Hailey Bieber (Foto: Instagram)

Hailey Bieber tem chamado atenção nas redes sociais por suas atitudes recentes. Enquanto rumores de uma crise em seu casamento com Justin Bieber ganham força, a modelo deu um unfollow no cantor, o que levantou ainda mais especulações sobre a relação dos dois. No entanto, o que realmente surpreendeu os fãs foi o fato de Hailey continuar seguindo alguns de seus ex-namorados. Veja abaixo quem são.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todos os detalhes!

