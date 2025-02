Hariany se pronuncia sobre término com Matheus Vargas após vídeo comprometedor Ex-BBB afirma que não depende de ninguém para validar sua felicidade e reforça mensagem de autoestima. O conteúdo Hariany se pronuncia... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 24/02/2025 - 15h07 (Atualizado em 24/02/2025 - 15h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Hariany (Foto Reprodução Redes Sociais)

Após diversas especulações sobre o fim de seu relacionamento com Matheus Vargas, filho do cantor Leonardo, Hariany usou as redes sociais nesta segunda-feira (24) para se pronunciar e esclarecer sua decisão. A ex-BBB reforçou que sua prioridade é sua própria felicidade e que não aceita menos do que merece em um relacionamento.

Para mais detalhes sobre a declaração de Hariany e o que ela tem a dizer sobre sua nova fase, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

MC Daniel revolta fãs ao escolher padrinho acusado de agredir mulher

Larissa Manoela faz descoberta inusitada na boca; veja foto!

Preta Gil lança música inédita para filme inspirado em superação do câncer