Influencer acusa Wolf Maya e diretores famosos de teste do sofá: ‘Entra pelo ânus’ Fábio Pawlyszyn fez graves acusações contra ex-diretores conhecidos, revelando supostos casos de assédio O conteúdo Influencer acusa... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 20/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h06 ) twitter

Wolf Maya (Foto Instagram)

O tiktoker Fábio Pawlyszyn movimentou as redes sociais após divulgar um vídeo onde denuncia práticas abusivas e o temido “teste do sofá” nos bastidores de grandes novelas. No relato, ele afirma que diretores influentes da emissora, como Wolf Maya, Jorge Fernando e Denis Carvalho, estariam envolvidos em esquemas de assédio sexual, trocando oportunidades profissionais por favores íntimos.

Para saber mais sobre essas graves acusações e as reações nas redes sociais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

