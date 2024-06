Influenciadora choca ao vender dentes na internet por R$ 40 mil Martina Oliveira, que ganhou fama por vender conteúdo erótico e pelo seu cabelo parecido com o do Beiçola de 'A Grande Família',...

Influenciadora vende dentes na internet por R$ 40 mil e é alertada sobre crime

Martina Oliveira, que ganhou fama por vender conteúdo erótico e pelo seu cabelo parecido com o do Beiçola de 'A Grande Família', e consequentemente ganhou esse apelido, levou um alerta do X. O motivo? Bom, a morena anunciou a venda de seus dentes, o que é ilegal, segundo o artigo 15 do Código Civil Brasileiro.

